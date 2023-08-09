Міські служби прибрали три незаконні МАФи в Заводському та Центральному районах.

У Миколаївській міській раді повідомили, що два кіоски стояли занедбані, а ще один МАФ власник розмістив у паркувальній кишені без дозвільних документів.

Як повідомляється, нелегальну споруду знесли, а господарю пояснили правила благоустрою.

«Господарі повинні були їх прибрати самостійно після закінчення строку дії договору оренди землі. Але цього не сталося», — зазначили у повідомленні.

У міськраді наголосили, що як тільки спливає строк договору оренди, власники зобовʼязані самостійно прибрати МАФ із землі громади.

Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва також демонтували тимчасові споруди та рекламні конструкції.