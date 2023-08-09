Міські служби прибрали три незаконні МАФи в Заводському та Центральному районах.
У Миколаївській міській раді повідомили, що два кіоски стояли занедбані, а ще один МАФ власник розмістив у паркувальній кишені без дозвільних документів.
Як повідомляється, нелегальну споруду знесли, а господарю пояснили правила благоустрою.
«Господарі повинні були їх прибрати самостійно після закінчення строку дії договору оренди землі. Але цього не сталося», — зазначили у повідомленні.
У міськраді наголосили, що як тільки спливає строк договору оренди, власники зобовʼязані самостійно прибрати МАФ із землі громади.
Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва також демонтували тимчасові споруди та рекламні конструкції.
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Міські служби прибрали три незаконні МАФи в Заводському та Центральному районах.
У Миколаївській міській раді повідомили, що два кіоски стояли занедбані, а ще один МАФ власник розмістив у паркувальній кишені без дозвільних документів.
Як повідомляється, нелегальну споруду знесли, а господарю пояснили правила благоустрою.
«Господарі повинні були їх прибрати самостійно після закінчення строку дії договору оренди землі. Але цього не сталося», — зазначили у повідомленні.
У міськраді наголосили, що як тільки спливає строк договору оренди, власники зобовʼязані самостійно прибрати МАФ із землі громади.
Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва також демонтували тимчасові споруди та рекламні конструкції.