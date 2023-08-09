У вівторок 8 серпня поблизу села Андронівка на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник Герою України, майору Олександру Кукурбі. Він служив у миколаївській 299 бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Про встановлення меморіалу повідомили на сторінці бригади.

Олександр здійснив свій останній зліт 26 липня 2022 року. Він загинув під Андронівкою о 7:25 ранку. Він намагався катапультуватися, але парашут не відкрився через малу висоту. Йому було 27 років.

«З тих пір це місце завжди було встелено квітами, які сюди приносили громадяни на знак вічної вдячності і пошани. Тепер пам'ять про Олександра втілена у граніті — суворому, як війна, і міцному, як дух бойового льотчика... Вічна пам'ять і вічна слава нашим Героям! Відплата триває!», — написали побратими загиблого Героя.

Олександр Кукурба родом із села Верхній Вербіж на Івано-Франківщині. У нього залишилися мати, бабуся та брат.

Олександр Кукурба з орденом «Золота Зірка»

У ході відбиття російського вторгнення в Україну майор Олександр Кукурба виконав 100 бойових вильотів. Він знищив приблизно 900 російських окупантів, 55 танків та 140 одиниць броньованої техніки. У середині квітня 2022 року пілоту присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». На той час він ліквідував понад 20 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також більше 300 осіб живої сили противника.

Нагадаємо, на початку року іменем льотчика Геннадія Матуляка з Миколаївської області була названа колишня вулиця Генерала Авдєєнка у Святошинському районі Києва.

Як повідомлялося, 25 лютого 2022 року льотчик знищив колону російських окупантів, проте його літак було підбито. У цей момент він перебував над селом Глібівка.

Якби Геннадій Матуляк катапультувався, він міг би вижити, проте тоді загинули б мирні жителі. Тому підполковник вирішив відвести літак від населеного пункту. На жаль, він не встиг вчасно катапультуватись — в літак влучила друга ракета. Геннадій Матуляк героїчно загинув. 1 березня президент Володимир Зеленський надав Геннадію Матуляку почесне звання Герой України посмертно.

Жителі села виявили його тіло поряд із уламками літака та поховали. Однак коли населені пункти під Києвом звільнили, тіло ексгумували, щоб перепоховати Миколаївській області.