Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної Церкви України Данило (Михайло Ковальчук) у зверненні до вірян заявив, що «влада вигадує війну». У ПЦУ запевнили, що це категорично суперечить їхній позиції, а священослужитель міг помилитися через стилістику мови і вік.

Відео з виступом митрополита, де він каже про «вигадану війну» поширилося соцмережами, зокрема його поширив український журналіст Андрій Цаплієнко.

«Дорогі брати та сестри, дорогі паломники, ми схиляємось перед вами, тому що ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то вигадує війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище», — сказав він у промові до вірян.

У пресслужбі ПЦУ журналістам «‎Радіо Свободи»‎ пояснили, що митрополит Данило у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що було запроваджено через війну.

«Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила», — сказав речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій.

У ПЦУ запевнили, що їхня позиція щодо війни, розвʼязаної Росією, «ясна, однозначна і багато разів засвічена в документах і заявах».

«Означення «вигадана війна» категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників. Цілком очевидно, що він (митрополит — прим.) абсолютно некоректно вжив словосполучення і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково. Можливо, це сталося через його стилістику мови та вік (74 роки)», — зазначив речник.

Він вважає, що з огляду на чутливість теми, широкий резонанс і негативне враження від вживання таких слів, митрополит Данило мав би дати розʼяснення і перепросити за хибно сформульовану думку.

Нагадаємо, жителі Миколаєва позитивно оцінює перехід ПЦУ з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Як відомо, Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина має один з найнижчих показників виходу церков з Московського патріархату. У травні поточного року область посіла сьоме місце в антирейтингу за показником виходу громад з МП.