Уже з вересня Миколаївщина розпочне підготовку до туристичного сезону 2024 року.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного марафону зазначив, що наступного року сподіваються приймати більше туристів.

— Мій профільний заступник буде збирати бізнес. Є багато юридичних проблем щодо податків та компенсацій, щодо звільнення від податків. Також щодо захисних споруд. Будемо з вересня готуватися до наступного сезону, — розповів Віталій Кім.

Раніше гололва Миколаївської ОВА розповідав, що цього літа відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Також повідомлялолся, що у Коблевому планують затвердити туристичні збори для відпочиваючих та бізнесу.

Нагадаємо, на Миколаївщині біля Тилігульського лиману хочуть облаштувати паркувальні місця для автомобілів та територію для розміщення кемпінгу.

Раніше заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Також повідомлялося, що Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.



