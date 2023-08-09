Українські захисники вразили пункт управління армії Росії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
«Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії рф у тимчасово окупованій Новій Каховці», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 тисячі 620 осіб. Лише за останню добу, 8 серпня, українські захисники ліквідували 820 окупантів.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Українські захисники вразили пункт управління армії Росії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
«Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії рф у тимчасово окупованій Новій Каховці», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 тисячі 620 осіб. Лише за останню добу, 8 серпня, українські захисники ліквідували 820 окупантів.