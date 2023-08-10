Російська армія втратила за останню добу ще 580 військових, 16 танків, 15 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, вертоліт та ще понад 20 одиниць іншої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 252 200 одиниць особового складу.

Щодо техніки, ЗСУ іже вдалося ліквідувати: