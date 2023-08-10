Минулої доби, 9 серпня, армія окупанта випустила по Херсонській області 335 снарядів. Через ворожий обстріл двоє людей було поранено.

Про це написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог вдарив бив по промисловим об'єктам, навчальним закладам, житловій та критичній інфраструктурі.

«‎Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі; територію медичного закладу у Бериславському районі; територію дошкільного закладу у Херсоні»‎, — йдеться в повідомленні.

По обласному центру окупанти випустили 16 снарядів. Били з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, оосійсько-окупаційні війська впродовж вчорашньої доби, 9 серпня, двічі обстрілювали територію Миколаївської області.