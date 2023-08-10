На сайті президента з’явилася петиція про присвоєння звання «Герой України» Денису Кривому, який загинув 11 травня 2023 року у боях за Бахмут, рятуючи поранених побратимів.

Петицію створила Ніно Бондар.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення фотограф-натураліст з Первомайська Денис Кривий активно долучився до волонтерської діяльності. Весною вирішив вступити до лав ЗСУ, а після підготовки доєднався до бойового підрозділу Сил спеціальних операцій.

«Весною вирішив вступити до лав ЗСУ. Він неймовірно пишався можливістю служити в Силах спеціальних операцій. Денис загинув 11 травня 2023 року у боях за Бахмут, рятуючи поранених побратимів. Без батька залишилось двоє чудових донечок: Соломія 2018 року народження і Мелісса 2020 року. Всі ми: дружина, батьки, друзі, колеги, однодумці, побратими, вважаємо Дениса гідним почесного звання Героя та просимо підтримати петицію щодо присвоєння Денису Кривому звання Героя України (посмертно)» — йдеться у петиції.

Денис Кривий входив у ТОР 100 кращих фотографів світу. Світлини фотохудожника публікувалися в National Geographic, він тримав блакитну стрічку FIAP. Він займався пейзажним та репортажним фото, опанував анімалістику, аерофотографією. Зараз його кадри прикрашають путівники національного природного парку «Бузький гард».

Також він брав участь у фотовиставках в Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються у приватних колекціях в країнах Європи, Північної Америки та Азії.