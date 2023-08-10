Адвокатка обʼєднання «Черезов і партнери» Анна Надточиєва, яка стала героїнею розслідування «Слідства.Інфо», вимагає розкрити джерело, яке «злило» переписку та документи її чоловіка — судді Андрія Біцюка.

У матеріалі «Слідства.Інфо», суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка запідозрили в тому, що він ділиться з дружиною-адвокаткою Анною Надточиєвою матеріалами антикорупційних справ. Вона в свою чергу допомагає йому виписувати судові рішення щодо високопосадовців, підозрюваних у корупції. Зазначимо, що подружжя є вихідцями з Миколаєва.

Автори матеріалу зазначили, що дослідили документи судових рішень, які веде слідчий суддя Андрій Біцюк, отримані від джерел на умовах анонімності. Ці документи були взяті з пошти судді.

Після публікації розслідування адвокатка Анна Надточиєва звернулася до «Слідства. Інфо» з вимогою розкрити їхнє «джерело», однак відповідь не отримала.

— Три дні чекала відповіді на конкреті питання від директорки громадської організації «Слідство. Інфо». Так, ви думали, що це журналісти? Ні, це ГОшка, яка, як ви всі розумієте, отримуючи доходи не платить ніяких податків. Відповідей на поставлені запитання немає, бо пані Бабінець (Анна Бабінець — редакторка-засновниця «Слідства. Інфо», — прим.) та її активісти у своєму замовному сюжеті все збрехали. Чому і кому це вигідно? Відповідь залишу на розсуд аудиторії, — зазначила Анна Надточиєва на своїй сторінці у Facebook.

За словами адвокатки, людина, яка надала інформацію авторам розслідування, «зламала пошту Андрія Біцюка та підробила документи». Також Анна Надточиєва зазначила, що «Слідство. Інфо» не журналістське видання, а громадська організація, тому не можуть користуватися правом не розкривати джерела інформації.

— Можна лише констатувати, що якщо журналісти виконують редакційне завдання, то громадські активісти — просто чиєсь завдання. При цьому дотримання професійних та етичних стандартів журналістики (достовірність, безсторонність, неупередженість, відповідальність, правдивість тощо) від громадських активістів не вимагається. Однак при цьому, вони і не користуються наданим журналістам правом не розкривати «анонімне джерело», яке зламало пошту адвоката та підробило документи, видані «на горе» псевдорозлідувачами. Отже «джерело» доведеться видати, — написала вона.

Нагадаємо, що суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяня Бондаренко 12 січня була обрана до складу Вищої ради правосуддя.

Також нагадаємо, в Офісі Генпрокурора вважають, що херсонські судді мають працювати в Миколаєві.