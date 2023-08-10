Польща та Литва розглядають можливість закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю, в тому числі й залізничні, якщо провокації режиму Лукашенка триватимуть.

Про це РАР сказав заступник глави МВС Польщі Мацей Вонсік.

«‎Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом — і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу – для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі»‎, — сказав Мацей Вонсік.

Як він зазначив, також тривають розмови про закриття залізничних переходів.

«‎Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають»‎, – підкреслив Мацей Вонсік.

Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках, але лише для перевізників із країн ЄС, та залізничні переїзди.

Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка. Після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту «‎Бобровиці»‎.

Нагадаємо, цього тижня влада Литви оголосила про закриття двох із шести пунктів пропуску на кордоні із Білоруссю найближчим часом.