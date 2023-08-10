Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator. Точна кількість отриманих автомобілів не називається.
Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, ця бронетехніка допоможе у захисті військ під час виконання бойових завдань.
— Вони врятують тисячі життів наших воїнів, — написав він та подякував уряду Канади за допомогу.
Зазначимо, що Senator — це канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.
Нагадаємо, що у березні цього року в Україну відправили партія гуманітарної допомоги від Люксембургу, а саме — 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії «Venari».
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Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator. Точна кількість отриманих автомобілів не називається.
Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, ця бронетехніка допоможе у захисті військ під час виконання бойових завдань.
— Вони врятують тисячі життів наших воїнів, — написав він та подякував уряду Канади за допомогу.
Зазначимо, що Senator — це канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.
Нагадаємо, що у березні цього року в Україну відправили партія гуманітарної допомоги від Люксембургу, а саме — 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії «Venari».