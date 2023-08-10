Україна отримала від Канади бронеавтомобілі Senator. Точна кількість отриманих автомобілів не називається.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, ця бронетехніка допоможе у захисті військ під час виконання бойових завдань.

— Вони врятують тисячі життів наших воїнів, — написав він та подякував уряду Канади за допомогу.

Зазначимо, що Senator — це канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Нагадаємо, що у березні цього року в Україну відправили партія гуманітарної допомоги від Люксембургу, а саме — 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії «Venari».