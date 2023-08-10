Військове керівництво не оцінило ідею відкриття пляжів в Одеській області. В ОК «‎Південь»‎ вважають, що повне відкриття наразі недоречне.

Про це очільниця пресцентру Наталя Гуменюк сказала в коментарі «‎Суспільному»‎.

Як відомо, на Одещині планують відкрити пляжі до оксамитового сезону

Наталя Гуменюк зазначила, що від Одеської ОВА надійшов запит до військового командування щодо можливих загроз, тому вони одразу сформували свої застереження щодо такого відпочинку.

За її словами, позиція військового керівництва незмінна. Узбережжя Чорного моря — це лінія охорони та оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки. Хоча російські кораблі знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною, але не можна виключати імовірність висадки ворожого десанту.

Також вона наголосила на високій мінній небезпеці, особливо після зриву «‎зернової угоди»‎. Адже після цього росіяни оголосили про додаткове замінування водойми. За словами Наталії Гуменюк, жодні захисні сітки не можуть бути гарантом того, що міна не здетонує.

Однак, Наталя Гуменюк зауважила, що оздоровитися на пляжах можливо.

«‎У випадку створення додаткових заходів безпеки й вжиття відповідних застережень оздоровитися на узбережжі можливо, й будуть такі ділянки підготовлені. Проте це питання до місцевої влади, якщо вони зможуть своїми силами й ресурсами це забезпечити й позначити ці ділянки»‎, — йдеться в повідомленні.

Варто також пам'ятати, що наслідки від підриву Каховської ГЕС ще не повністю вичерпані, оскільки сміття може залягати на глибині або серед островів сміття, що дрейфують у морі.

Нагадаємо, станом на середу, 9 серпня, у Миколаївській області заборона на купання у внутрішніх водоймах не діє. Через відсутність мінної небезпеки обмежень на купання у внутрішніх водах наразі немає. Проте і досі заборонено купатись в самому морі.