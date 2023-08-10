У Миколаєві 2,5 мільйона гривень, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Нагадаємо, що КП «Миколаївські парки» оголосило тендер на 2,5 мільйона гривень, які планувалося витратити на піврічний догляд за територією «Тернівського кільці». Мова йшла про монтаж системи поливу, висаджування багаторічних рослин, обрізку дерев та інше.

Міський голова зазначив, що хотіли витратити кошти саме туди, адже «це кільце, яке зустрічає людей на в’їзді до міста». Однак містяни сприйняли новину негативно, тому від цієї ідеї відмовилися.

— Це викликало неабиякий резонанс. Моя реакція — ми не будемо цього робити, а перерозподілимо кошти на Збройні сили України. Ми порадимося з військовими та використаємо ці кошти, — сказав він.

Зазначимо, що вже було обрано переможця тендеру. Ним стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Швидко-Чисто», яке знизило вартіть робіт з 2 мільйонів 521 тисячі гривень до 2 мільйонів 381 тисячі 319 гривень.

Договір з ТОВ не було підписано, але тендер не відмінено. 8 серпня «Миколаївські парки» опублікували протокол щодо продовження на 20 днів строку розгляду тендерної пропозиції «Швидко-Чисто». Вказано, що необхідно додатково вивчити документи учасника.

Нагадаємо, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що КП «Миколаївські парки» витратить 858 тисяч гривень на послуги з прибирання доріжок та тротуарів в одинадцяти скверах та парках міста.

Крім того, «Миколаївські парки» замовили на п’ять мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста.