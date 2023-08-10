Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокати Дубінського, як повідомляє «Суспільне», просили суд відкласти засідання, оскільки зараз відбувається пленарне засідання парламенту, але їм відмовили.

Сторона обвинувачення просила суд застосувати до нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання з носінням електронного браслета і не відлучатись зі свого місця проживання.

Суд підтримав пропозицію прокуратури.

Про що справа.

Раніше ЗМІ поінформували про те, що Дубінський виїхав за кордон і що причиною цьому стала нібито онкологія батька та його супровід до однієї із закордонних країн.

Сам Дубінський 25 липня написав у Телеграмі, що право на виїзд з України він отримав наприкінці червня.

26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.

1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».