З 11 серпня в Україні розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Так, 31 комплекс відновить свою роботу, зокрема у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Сумах.

Крім того, 19 приладів контролю запрацюють вперше: у Бердичеві, Кривому Розі, Сумах, Ужгороді та Чернівцях.

Загалом з 11 серпня працюватиме 215 приладів фіксації порушень.

Нагадаємо, що Миколаїв виявився найгіршим містом в Україні за якістю зовнішнього відеоспостереження, про що заявив заступник начальника Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Максим Ахрамєєв.

У листопаді 2021 року повідомлялося, що до кінця року у Миколаєві розроблять проект інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто». Тоді виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив торги на закупівлю 89 комплектів вуличних відеокамер. Орієнтовна вартість комплектів – 3 мільйони 685 тисяч гривень. Ці камери планували встановити у 2022 році.

Також у 2022 році повідомляли, що в Миколаєві для системи «Безпечне місто» планували придбати 220 камер зовнішнього спостереження, щоб розмістити на 176 точках міста.

У бюджеті Миколаєва-2022 було зазначено, що проєкт діятиме до кінця 2022-го, а загальна сума тоді становила 6,5 мільйонів гривень.

У квітні 2023 року стало відомо, що вартість проєкту облаштування системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» у Миколаєві збільшили до 54 мільйонів гривень. А вже у липні 2023 року Виконавчий комітет Миколаївської міськради оголосив тендер на будівництво системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 70,3 мільйона гривень. Таким чином, його вартість збільшилася на 16 мільйонів.

Фінансування робіт розділено на три роки. У 2023 на роботи профінансують 19 мільйонів 896 тисяч 205 гривень. У 2024 році витратять 33 мільйони 822 тисячі 477 гривень. А у 2025 році сума фінансування складе 16 мільйонів 601 тисяч 453 гривні.

Як раніше повідомлялося, мова йде про будівництво системи відеомоніторингу по всьому Миколаєву шляхом прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку та встановлення обладнання на 270 ділянках у різних районах.