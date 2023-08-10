Окупанти вивезли з Миколаївщини та Херсонщини велику партію томатної пасти заводу Agrofusion, яку тепер продають на території Росії.

Як розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю «‎New Voice»‎, наразі два заводи підприємства перебувають в окупації.

— Велике підприємство Agrofusion — світовий лідер із виробництва томатної пасти. У нього було чотири заводи, два — в Херсонській області, два — у нас. Два в окупації зараз, один дуже суттєво пошкоджений, — сказав Віталій Кім.

Загалом, як зазначив начальник ОВА, під час повномасштабної війни, з окупованих заводів Agrofusion російські військові вивезли продукції на 600 мільйонів євро.

Раніше, власник компанії «Agrofusion» Сергій Сипко розповів про те, як повномасштабна війна вплинула на роботу його підприємства. Зокрема, за його словами, податки компанії «впали» у вісім разів, а кількість робітників значно зменшилась. Що стосується податків, то у 2021 році «Agrofusion» сплатив 420 мільйонів гривень до бюджетів. Через повномасштабну війну податки підприємства скоротились у вісім разів, зазначив бізнесмен.