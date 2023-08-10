Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що одним з його стратегічних завдань є відродження суднобудівництва у Миколаївській області.

Про це він розповів в інтерв’ю «‎New Voice»‎.

Віталій Кім наголосив, що планує повернути суднобудівництво у Миколаївській області до рівня 2010 року.

— 2010 року до суднобудування в Миколаївській області було залучено 23 тисячі осіб. Суміжники — помножити на сім — більше 100 тисяч. А на 2020 рік було вже сім тисяч, — сказав очільник ОВА.

Він наголосив, що відродження суднобудівництва в регіоні — його завдання на найближчі 5 років. За словами Віталія Кіма, Миколаївщина сьогодні вже працює над створенням морської стратегії.

— У нас аграрний край, суднобудівний. Ми організовуємо і координуємо дії щодо відновлення суднобудування, — розповів він.

Нагадаємо, в рамках співпраці України та Данії щодо відновлення Миколаєва та Миколаївської області, уряд Данії розглядає проекти у сфері суднобудування, адже в Миколаєві знаходиться декілька суднобудівних підприємств, зокрема державний суднобудівний завод (колишній завод імені 61 комунара), а також приватний завод «Океан».