На думку очільника Миколаївської ОВА російська армія відмовиться від теракту на Запорізькій АЕС, адже це не має жодної військової мети.

Як він зазначив в інтерв’ю «‎New Voice», підрив ЗАЕС лише «більше озлобить Україну і українців».

Однак, Віталій Кім запевнив, що на випадок аварії, Миколаїв готовий реагувати. За його словами, Миколаївщина з початку повномасштабної війни розробила план на випадок катастрофи.

— У нас в області знаходиться Південноукраїнська АЕС. І в нас були пропрацьовані з початку війни всі види заходів, які потрібні на випадок, якщо буде техногенна катастрофа. Тому коли питання стало з Запорізькою АЕС, у нас була вже база і ми допрацювали це. Тому, як завжди, буде паніка, але ми будемо готові відреагувати. Але гадаю, що до цього не дійде, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Унаслідок цього станція опинилася на межі чергового блекауту.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.