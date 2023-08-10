Верховна Рада підтримала законопроект № 5492 та ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зміни до кодексу дозволять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини. Рішення підтримали 232 народних депутати.
Як вказано у пояснювальній записці, законопроект має усунути перешкоди у реалізації права на шлюб та права на його розірвання. Окрім цього він спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.
В Україні не можна було розлучатись в період вагітності дружини та протягом одного року від народження. Метою норми було збереження сім’ї, так як вважалося, що народження дитини може вплинути позитивно на відносини між її батьками.
Однак діяв рядвиключень, при яких розлучення все ж таки надавалось подружжю:
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Верховна Рада підтримала законопроект № 5492 та ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зміни до кодексу дозволять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини. Рішення підтримали 232 народних депутати.
Як вказано у пояснювальній записці, законопроект має усунути перешкоди у реалізації права на шлюб та права на його розірвання. Окрім цього він спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.
В Україні не можна було розлучатись в період вагітності дружини та протягом одного року від народження. Метою норми було збереження сім’ї, так як вважалося, що народження дитини може вплинути позитивно на відносини між її батьками.
Однак діяв рядвиключень, при яких розлучення все ж таки надавалось подружжю:
Нагадаємо, суд Іспанії зобов'язав чоловіка виплатити 200 тисяч євро колишній дружині за 25 років роботи вдома.