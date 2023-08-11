Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема на південь від нещодавно звільненого Старомайорського Донецької області.

Про це вона повідомила у Telegram.

За словами Маляр, попри надважкі бойові умови та спротив ворога українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайного, на південь і південний схід від Старомайорського.

Посадовиця підкреслила, що наступальні дії ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.