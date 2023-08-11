Про це вона повідомила у Telegram.
За словами Маляр, попри надважкі бойові умови та спротив ворога українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайного, на південь і південний схід від Старомайорського.
Посадовиця підкреслила, що наступальні дії ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.
Водночас Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.
На Бахмутському напрямку, за словами Маляр, українські війська продовжують наступальні дії на південному фланзі. Натомість окупанти безрезультатно намагалися відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.
Тим часом Авдіївський і Мар’їнський напрямки «неприступні для ворога», каже заступниця міністра.
— Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну, – резюмувала вона.
Нагадаємо, що українські захисники вразили пункт управління армії Росії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
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Про це вона повідомила у Telegram.
За словами Маляр, попри надважкі бойові умови та спротив ворога українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайного, на південь і південний схід від Старомайорського.
Посадовиця підкреслила, що наступальні дії ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.
Водночас Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.
На Бахмутському напрямку, за словами Маляр, українські війська продовжують наступальні дії на південному фланзі. Натомість окупанти безрезультатно намагалися відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.
Тим часом Авдіївський і Мар’їнський напрямки «неприступні для ворога», каже заступниця міністра.
— Скільки вони не намагаються там наступати, нічого не виходить. Але зупиняти їх там непросто. Наші мужні бійці щодня у важких боях та суцільних обстрілах боронять там Україну, – резюмувала вона.
Нагадаємо, що українські захисники вразили пункт управління армії Росії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.