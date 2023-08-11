Понад 900 медичних працівників з різних куточків України допомагатимуть колегам у Херсонській та Миколаївській областях.

Про це Українській Службі Інформації повідомили у пресцентрі МОЗ.

Медичні працівники з усіх областей України продовжують прибувати до Херсонщини й Миколаївщини для підсилення кадрової спроможності лікарень цих регіонів. Зазначається, що навантаження на медичні заклади зросло внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Відрядження почалися з 20 червня, і вже 111 медиків долучилися до роботи в Херсонській області і 30 — у Миколаївській. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Планується, що лікарі допомагатимуть колегам від трьох до шести місяців.

Загалом понад 900 фахівців погодились підсилити лікарні постраждалих регіонів. Найбільше медиків-добровольців — із Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та міста Київ.

Медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у кілька способів:

через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;

самостійно, зателефонувавши на «гарячу лінію» МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.

До роботи залучаються, зокрема, такі фахівці: лікар-анестезіолог, лікар-терапевт, лікар-травматолог дитячий, лікар-офтальмолог, лікар-невропатолог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург щелепно-лицевий, лікар-нейрохірург, лікар-гематолог, лікар-рентгенолог, лікар-онколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар з променевої терапії, лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги, медичні сестри та ін.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення було пов'язано з недофінансуванням: на початку 2023 року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем. Водночас у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не всі з них мають право самостійно оперувати.

В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Також нагадаємо, що 27 липня, після візиту до Миколаївщини, у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

За словами Віталія Кіма, нещодавня заява президента про неналежний стан однієї з лікарень, де він побував, є показником якості роботи групи щодо фінансово-господарської діяльності медзакладів під керівництвом першого заступника голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика.

Після критики влада вирішила підійти до цього питання більш системно та створила анонімний канал для скарг на стан місцевих лікарень.

За тиждень голова Миколаївської ОВА Віталій Кім отримав 260 анонімних листів щодо стану лікарень в місті та області. Після анонімних скарг він анонсував звільнення головних лікарів медзакладів в разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.