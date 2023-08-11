У Куп’янському районі Харківської області місцева влада оголосила примусову евакуацію дітей із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

— Куп’янською районною адміністрацією було оголошено про примусову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично вже знаходяться на лінії фронту. Тому що люди попри щоденні обстріли не мають бажання виїжджати з різних причин, — сказав він.

За його словами, за два дні вже було евакуйовано 33 людини.

— Крім того, ми оголошуємо примусову евакуацію дітей з того ж Куп’янського напрямку. Ну і щодо самого міста Куп’янськ, ми наразі розглядаємо можливість рішення про примусову, тобто обов’язкову евакуацію дітей, — заявив глава ОВА.

Олег Синєгубов додав, що наразі у місті проживає близько 523 дітей.

Куп’янськ та Куп’янський район були звільнені українськими захисниками восени минулого року, однак окупанти майже щоденно обстрілюють деокуповані території.

Раніше примусову евакуацію дітей оголосили у ще дев’яти населених пунктах Донецької області, розташованих поблизу районів ведення бойових дій.