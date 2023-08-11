Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради оголосила тендер на капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду біля житлових будинків №47та №49 по вулиці Райдужній.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість робіт складає 3 мільйони 57 тисяч 948 гривень. До 20 серпня триває процес подачі тендерних пропозицій, а на 21 серпня заплановано проведення аукціону.

Переможець торгів має до 31 грудня 2023 року відремонтувати 1132 метри квадратні внутрішньоквартального проїзду. Окрім будівельних робіт підрядник після ремонту має провести благоустрій території, встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку, провести озеленення території.

Нагадаємо, що у Миколаєві збираються відремонтувати дорогу вздовж вулиці 2-а Набережна. На роботи передбачено 33,7 мільйона гривень.