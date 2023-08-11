Миколаївські рятувальники показали, як застосовують квадрокоптери у пошуку і порятунку людей.

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області опублікувало фотографії, на яких наочно показано, як це відбувається.

Миколаївські рятувальники використовують можливості БПЛА при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій, пожеж, а також моніторингу та розвідки пожеж на відкритих територіях. Можливості квадрокоптерів дозволяють визначити масштаби, напрямок поширення. Особливо важливо це при гасінні вогню в лісі, коли не видно площі горіння.

«Щоб ефективно використовувати дрони операторам слід проводити систематичні тренування, щоб не було помилок у розрахунку польоту та вітру, часу повернення додому, виснаження батареї та вимушеної посадки дрона на непристосованій території. Також може статися технічний збій і при врахуванні таких обставин пілот має вміти швидко приймати рішення та вірно діяти, щоб не втратити літальний апарат», — пояснюють рятувальники.

Для аварійно-рятувальних служб дуже важливими є фахівці, які зможуть проводити операції в надскладних умовах та врятувати не одне людське життя. Головним управлінням ДСНС України в Миколаївській області постійно ініціюються тренування операторів дронів, щоб рятувальники вдосконалювали навички.

«Застосування БПЛА значно полегшило розвідку пожеж в екосистемах з повітря, нетехнічне обстеження територій та акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів, пошук людей, що заблукали в лісі, або тих, яких віднесло в річку чи море», — наголошується в повідомленні.







