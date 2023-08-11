Серед російських офіцерів побільшало випадків самогубств після початку повномасштабної війни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемаратону «Єдині новини».

Відповідаючи на питання журналіста про можливі побоювання офіцерів РФ щодо притягнення їх до відповідальности, Юсов зазначив, що серед російських солдатів, зокрема офіцерського складу, значно збільшилась кількість суїцидів.

З його слів, існує ймовірність, що частина з самогубств пов’язана з подібними острахами.

Представник ГУР зауважив, що тих росіян, які не бажають виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти у межах проєкту «Хочу жить». Він висловив впевненість, що це — «найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів».

— Ми гарантуємо поводження (попри те, що мова йде про вбивць, агресорів і ґвалтівників) відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. І навіть не оприлюднення інформації про здачу в полон, а гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон, – наголосив Андрій Юсов.

Він також розповів, що російські спецслужби продовжують втягувати українців у свої оборудки, зокрема для коригування ударів. Для цього спецслужби рф використовують соцмережі, а також телефонні та особисті контакти.

— Якщо такий контакт будь-який підозрілий відбувається, то варто звертатися до українських правоохоронних органів. Якщо ви бачите діяльність людини, яка може своїми діями шкодити українським Силам безпеки і оборони, звертайтеся у правоохоронні органи, — радить представник ГУР.

Він також зазначив, що російські спецслужбовці продовжують спроби з впровадження своїх агентів в українські органи місцевої влади.