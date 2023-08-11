Російські військові знову обстріляли території Миколаївської області. В результаті атаки по Очаківській громаді сталась пожежа на одній з баз відпочинку.
Про це розповів спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров в Telegram-канал.
— Ворог підступно гатить по рекреаційній зоні.Очаківську громаду обстрілював з реактивних систем залпового вогню, – повідомив Владислав Назаров.
За даними спікера, внаслідок влучання по території однієї з баз відпочинку, загорілось складське приміщення.
— Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили вогонь на площі 70 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила, – додав він.
Територія Миколаївської області зазнає обстрілів з боку російських окупантів майже щоденно. Для атак загарбники активно застосовують артилерію, а також запускають дрони, або завдають ракетних ударів.
Нагадаємо, що війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.
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Російські військові знову обстріляли території Миколаївської області. В результаті атаки по Очаківській громаді сталась пожежа на одній з баз відпочинку.
Про це розповів спікер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров в Telegram-канал.
— Ворог підступно гатить по рекреаційній зоні.Очаківську громаду обстрілював з реактивних систем залпового вогню, – повідомив Владислав Назаров.
За даними спікера, внаслідок влучання по території однієї з баз відпочинку, загорілось складське приміщення.
— Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили вогонь на площі 70 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила, – додав він.
Територія Миколаївської області зазнає обстрілів з боку російських окупантів майже щоденно. Для атак загарбники активно застосовують артилерію, а також запускають дрони, або завдають ракетних ударів.
Нагадаємо, що війська РФ вчора, 10 серпня, близько 8 разів обстріляли територію Миколаївської області.