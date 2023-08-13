Минулої доби, 13 серпня, українські військові знищили ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 тисячі 850 одиниць живої сили.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 4298 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 8335 (+11) од.;

артилерійських систем — 5072 (+19) од.;

РСЗВ — 713 (+0) од.;

засоби ППО — 475 (+5) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 313 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4204 (+3) од.;

крилаті ракети — 1379 (+0) од.;

кораблі/катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7543 (+20) од.;

спеціальна техніка — 760 (+1) од.

Нагадаємо, українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura, який відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.