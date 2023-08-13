Минулої доби, 13 серпня, українські військові знищили ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 тисячі 850 одиниць живої сили.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura, який відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.
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Минулої доби, 13 серпня, українські військові знищили ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 тисячі 850 одиниць живої сили.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські розвідники показали в роботі надводний дрон Magura, який відпрацював по російських кораблях у Чорному морі.