Протягом першого півріччя 2023 року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17% до відповідних показників минулого року. Натомість розлучень побільшало на третину.

Миколаївщина опинилася серед областей, де кількість розлучень значно зросла у порівнянні з минулорічними показниками, свідчать дані Opendatabot.

За півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 тисяч 28 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду торік, коли було зафіксовано 103 тисячі 903 нових родин. Українці одружуються проте на рівні показників першого півріччя 2021 — тоді в країні зареєстрували 85 тисяч 960 шлюбів.

Цьогоріч лише у 2 областях побільшало реєстрацій шлюбів відносно відповідного періоду торік: на Харківщині (+19%) та Сумщині (+6%).

А ось суттєве зменшення кількості реєстрацій цьогоріч до 2022 спостерігається на Запоріжжі (-36%), на Дніпропетровщині, яка торік була беззаперечним лідером по кількості нових родин (-34%), та Тернопільщині (-32%).

У 2023 за кількістю шлюбів знову, як й до повномасштабного вторгнення, лідує Київ — за півроку у столиці зареєстровано 9 292 шлюби. Це на 5% менше до показників 2022 та 2021 років (9 749 та 9 757 відповідно). Попри значне скорочення кількості нових реєстрацій шлюбів, Дніпропетровщина спустилася лише на другий щабель (8660). Замикає трійцю Одещина — 6693 нових родин.

За півроку 2023 зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину (+33%) більше, аніж за відповідний період торік (7 632), проте все ще менше за відповідні показники 2021 року — 13 153.

За кількістю розірваних шлюбів цьогоріч знову ж таки лідує столиця — 1 678 розлучень. Це шоста частина від усіх розлучень в країні. Порівняно з першим півріччям 2022 їх кількість зросла майже вдвічі — та на 14% порівняно до відповідного періоду 2021.

Лідер минулого року — Дніпропетровщина — наразі посідає другий щабель антирейтингу. У порівнянні з торішніми показниками, розлучень побільшало майже на третину — 1 тисяча 248 розірваних шлюби. Проте це все ще на 14% менше, аніж було до початку повномасштабного вторгнення, у відповідний період 2021.

Також суттєве зростання кількості розлучень цьогоріч порівняно з показниками минулого року спостерігається у Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях — в 1,6 рази.

Зазначимо, що протягом всього минулого року у Миколаївській області було зафіксовано 473 розлучення. За перше півріччя 2023-го в регіоні вже встигли розлучитися 332 пари.

Цікаво, що в Україні є один регіон, де рік до року розлучень лише меншає. Йдеться про Чернівецьку область: 2021 — 187 розлучень, 2022 — 117, 2023 — 105.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект № 5492 та ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу. Зміни до кодексу дозволять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини. Рішення підтримали 232 народних депутати.