Внаслідок обстрілів росіян по всій Україні фіксують забруднення ґрунтів. В тому числі значні перевищення концентрації шкідливих речовин у землі є й на Миколаївщині.

Про це йдеться у статті Української правди «Пекло на землі. Як росіяни вбивають українські чорноземи».

«Немає жодних сумнівів, що окупанти знищують наші ґрунти просто на місці й досягли немалих «успіхів» у цій справі», — зазначає видання.

Катерина Полянська, екологиня з організації «Екологія. Право. Людина», зібрала понад сотню зразків ґрунту з різних регіонів України, де відбувалися бойові дії, щоб визначити хімічні зміни, які відбулися в землі.

Виявилося, що ґрунт зі снарядної вирви на шкільному подвір'ї в Миколаївській області містить понад 600 міліграмів свинцю з розрахунку на один кілограм. Це приблизно у 20 разів більше гранично допустимої концентрації (ГДК) – порогової кількості, що вважається все ще безпечною для здоров'я людини.

А неподалік від вирви кілограм ґрунту містить лише 25 міліграмів свинцю. Це менше за величину ГДК і доводить, що поки на шкільному подвір'ї не розірвався снаряд, проблем зі свинцем у ґрунті там не було. Це теж важливо перевіряти, адже бойові дії часто точаться у промислових регіонах, де довкілля і до війни було далеко не в зразковому стані.

Екологиня Катерина Полянська відбирає проби ґрунту для аналізу на місці бойових дій

В іншій пробі, яку Катерина взяла на місці ракетної воронки у лісі, також на Миколаївщині, лабораторія виявила перевищення концентрації міді більше ніж у сто разів.

Настільки високі концентрації шкідливих металів на місці бойових дій зустрічаються далеко не завжди. Але для ртуті, ванадію та кадмію перевищення фонових значень у 3-6 разів — звична справа.

Важкі метали — далеко не єдиний хімічний слід воєнних дій у ґрунті. В результаті вибухів, розливів та горіння в довкілля потрапляє цілий букет різноманітних хімічних сполук. Від практично безпечних, таких як вуглекислий газ, до явно шкідливих. Таких як тротил, відомий також, як ТНТ, токсичний для людей та ґрунтових організмів.

Вся ця «хімічна зброя» у високих концентраціях разом із високою температурою і тиском від вибуху здатна вмертвити ґрунт у буквальному сенсі слова.

Наприклад, докторка наук з Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Людмила Білявська проводила експерименти з різними зразками ґрунту з місця бойових дій, щоб перевірити, наскільки така земля придатна для вирощування рослин. Виявилося, що в ґрунті з-під згорілого танка насіння пшениці взагалі не проростає.

Нагадаємо, у липні на Миколаївщині та в Херсоні 95% проб ґрунту після затоплення внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС відповідали гігієнічним вимогам.