У США мешканка штату Мічиган 38-річна Ерін Ганікатт відростила 30-сантиметрову бороду, не приймаючи жодних гормонів чи добавок.

Жінка встановила новий світовий рекорд з найдовшої бороди серед жінок й потрапила до Книги рекордів Гіннеса, пише «УП. Життя».

Ерін Ганікатт змогла відростити найдовшу в світі бороду через синдром полікістозних яєчників. Він викликає гормональний дисбаланс й може призвести, зокрема, до зміни менструального циклу, збільшення ваги, безпліддя та надмірного росту волосся.

Відростивши 30-сантиметрову бороду, Ерін побила попередній рекорд, який встановила 75-річна американка Вівіан Уілер, відростивши 25,5-сантиметрову бороду.

Борода в Ерін Ганікатт почала рости у підлітковому віці після 13 років.

— У дорослому віці я голилася щонайменше три рази на день, — розповіла жінка.

Коли американка втратила частину зору й «втомилася від гоління» вона задумалася про те, щоб відростити бороду. В цьому її підтримала дружина Джен.

— Носіння масок у пандемію COVID-19 додало мені самовпевненості у виході на публіку, — додала Ерін Ганікатт.

Близько 5 років тому жінці ампутували нижню половину однієї з ніг після того, як у шпиталі під час лікування травми стопи в неї розвинулася бактеріальна інфекція. Також Ерін Ганікатт пережила очний інсульт, викликаний високим кровʼяним тиском.

Нагадаємо, киянка Лаура Побігушка у свої півтора року встановила рекорд з найдовшого дитячого волосся.