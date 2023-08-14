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У Баштанці побудують модульний Центр надання адміністративних послуг. Міська рада оголосила тендер та шукає підрядника.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Вартість будівництва 1 мільйон 635 тисяч гривень. За ці кошти переможець тендеру має підготувати фундамент, підвести водопостачання, електрику та побудувати ЦНАП з блоків-контейнерів (модулів). Також у техзавданні мова йде про встановлення урни, велопарковки та лавки.

Аукціон запланований на 21 серпня. Підрядник повинен буде закінчити роботи до 31 жовтня поточного року.

Нагадаємо, що у липні Баштанська громада отримала обладнання для надання розширених адміністративних і соціальних послуг у форматі «мобільний ЦНАП». Сучасну техніку надали у рамках шведсько-українського проєкту співпраці PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні».

Також повідомлялося, що у Вознесенську мають побудувати модульний ЦНАП.