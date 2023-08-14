Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер уже впроваджує функції сторіз для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку.

За словами Дурова, це ознаменує початок нового етапу в історії Telegram. Сьогодні месенджеру виповнилося десять років.

Як відомом, сторіз зʼявилися у Telegram 21 липня спершу лише для передплатників Premium. У сторіз можна додавати стікери й емодзі, малювати, додавати на зображення текст і посилання та позначати інших людей. Під ними можна розмістити довгий текст із абзацами. У текстових підписах до історій будуть різні ліміти: 200 символів — для звичайних користувачів, 2 048 — для передплатників.