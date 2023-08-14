У Вознесенську створять сім збірних пунктів евакуації на випадок теракту на ЗАЕС та інших загроз. В таких пунктах будуть реєструвати людей та відправляти у безпечні місця.
Відповідний проект рішення мають розглянути на засіданні виконкому.
У разі необхідності у пунктах будуть вести облік евакуйованого населення, яке вивозиться всіма видами транспортних засобів та виводиться пішим порядком, а також надавати необхідну медичну допомогу.
Крім того, рішенням мають затвердити склад ЗПЕ та посадові обов’язки. До кожного пункту мають увійти:
Загалом по місту діятиме сім пунктів збору, сьомий визначено резервним.
Нагадаємо, що у червні у місті Запоріжжі та Запорізькому районі провели спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.
Також повідомлялося, що українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
У Вознесенську створять сім збірних пунктів евакуації на випадок теракту на ЗАЕС та інших загроз. В таких пунктах будуть реєструвати людей та відправляти у безпечні місця.
Відповідний проект рішення мають розглянути на засіданні виконкому.
У разі необхідності у пунктах будуть вести облік евакуйованого населення, яке вивозиться всіма видами транспортних засобів та виводиться пішим порядком, а також надавати необхідну медичну допомогу.
Крім того, рішенням мають затвердити склад ЗПЕ та посадові обов’язки. До кожного пункту мають увійти:
Загалом по місту діятиме сім пунктів збору, сьомий визначено резервним.
Нагадаємо, що у червні у місті Запоріжжі та Запорізькому районі провели спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.
Також повідомлялося, що українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.