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У Вознесенську створять сім збірних пунктів евакуації на випадок теракту на ЗАЕС та інших загроз. В таких пунктах будуть реєструвати людей та відправляти у безпечні місця.

Відповідний проект рішення мають розглянути на засіданні виконкому.

У разі необхідності у пунктах будуть вести облік евакуйованого населення, яке вивозиться всіма видами транспортних засобів та виводиться пішим порядком, а також надавати необхідну медичну допомогу.

Крім того, рішенням мають затвердити склад ЗПЕ та посадові обов’язки. До кожного пункту мають увійти:

начальник збірного пункту евакуації;

заступник начальника збірного пункту евакуації;

група реєстрації і обліку (4–6 осіб);

група комплектування колон, ешелонів та їх відправлення (4–6 осіб);

група охорони громадського порядку;

медичний пункт (3 особи);

кімната матері та дитини (2–3 особи);

комендант.

Загалом по місту діятиме сім пунктів збору, сьомий визначено резервним.

Нагадаємо, що у червні у місті Запоріжжі та Запорізькому районі провели спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Також повідомлялося, що українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.