Російський генерал-полковник Михайло Теплинський, який після усунення Суровікіна де факто є командувачем російського військового угрупування в Україні, та його дружина Наталія походять з української території.

Про це розповів український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

«Михайло Теплинський — це людина, яка, як ми думаємо, зараз є фактичним командувачем всього російського угруповання на окупованій території України. В Росії з нього зліпили образ такого собі справжнього «русскава афіцера. Насправді Теплинський та вся його родина «рускіє» лише за паспортами», — написав Андрій Цаплієнко.

Михайло Теплинський родом з Донеччини, продовжив він.

«Типовий зразок манкуртів, готових відмовитись від свого коріння і вбивати українців попри те, що самі є українцями. Таких прикладів в російській армії тисячі», — зазначив журналіст.

Також він додав, що у дружини генерала Наталії ще цікавіша ситуація. За його словами, вся її родина з України, а мати ймовірно досі живе в Миколаєві.

«Дитинство і юність провела в Миколаєві та кажуть, що розмовляла українською», — додав журналіст.

Нагадаємо, російські пропагандисти повідомили, що 8 серпня на Херсонщині зникла ціла група окупантів на чолі з командиром батальйону, майором Юрієм Томовим. Як виявилося 13 серпня, російський офіцер опинився в українському полоні.