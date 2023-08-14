У Балабанівському лісі в Миколаєві працівники держекоінспекції вчергове зупинили водія, який перевозив великі спиляні соснові стовбури дерева.

Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

У Корабельному районі Миколаєва на території Балабанівського лісу працівники поліції зупинили автомобіль в якому перевозили спиляні соснові стовбури дерев. Виявилось, що перевезення стовбурів здійснював співробітник ДП «Миколаївське лісове господарство» без дозвільних документів.

Співробітники поліції склали адміністративний протокол на лісничого у вигляді штрафу в розмірі 2550 гривень.

Нагадаємо, що 18 липня у Балабанівському лісовому урочищі на «‎гарячому»‎ спіймали чоловіка, який незаконно забирали пісок з несанкціонованого кар'єру.