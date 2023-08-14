У Балабанівському лісі в Миколаєві працівники держекоінспекції вчергове зупинили водія, який перевозив великі спиляні соснові стовбури дерева.
Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
У Корабельному районі Миколаєва на території Балабанівського лісу працівники поліції зупинили автомобіль в якому перевозили спиляні соснові стовбури дерев. Виявилось, що перевезення стовбурів здійснював співробітник ДП «Миколаївське лісове господарство» без дозвільних документів.
Співробітники поліції склали адміністративний протокол на лісничого у вигляді штрафу в розмірі 2550 гривень.
Нагадаємо, що 18 липня у Балабанівському лісовому урочищі на «гарячому» спіймали чоловіка, який незаконно забирали пісок з несанкціонованого кар'єру.
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У Балабанівському лісі в Миколаєві працівники держекоінспекції вчергове зупинили водія, який перевозив великі спиляні соснові стовбури дерева.
Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
У Корабельному районі Миколаєва на території Балабанівського лісу працівники поліції зупинили автомобіль в якому перевозили спиляні соснові стовбури дерев. Виявилось, що перевезення стовбурів здійснював співробітник ДП «Миколаївське лісове господарство» без дозвільних документів.
Співробітники поліції склали адміністративний протокол на лісничого у вигляді штрафу в розмірі 2550 гривень.
Нагадаємо, що 18 липня у Балабанівському лісовому урочищі на «гарячому» спіймали чоловіка, який незаконно забирали пісок з несанкціонованого кар'єру.