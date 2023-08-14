По всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Миколаїв найбільше потребує 1+/-, 2-, 3-, 4+/- груп крові.

Про це повідомляє платформа «ДонорUA» у своєму дописі на Facebook.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Житомир: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Львів: 1-, 2+/-, 3+/- та особливо 4+/-

Івано-Франківськ: 1-, 2+/-, 3-, 4-

Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Харків: всі групи крові, особливо 1+ та 2+

Вінниця: всі групи крові, особливо з резусом мінус

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

Одеса: Обласна станція переливання та Обласна дитяча лікарня - всі групи крові

Щоб здати кров треба зареєструватися на сайті ДонорUA, заповнити свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

«Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров», — йдеться у повідомлення.

Також можна ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Як відомо, по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Як відомом, від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.