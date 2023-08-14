По всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Миколаїв найбільше потребує 1+/-, 2-, 3-, 4+/- груп крові.
Про це повідомляє платформа «ДонорUA» у своєму дописі на Facebook.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Щоб здати кров треба зареєструватися на сайті ДонорUA, заповнити свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
«Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров», — йдеться у повідомлення.
Також можна ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Як відомо, по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Як відомом, від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.
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По всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Миколаїв найбільше потребує 1+/-, 2-, 3-, 4+/- груп крові.
Про це повідомляє платформа «ДонорUA» у своєму дописі на Facebook.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Щоб здати кров треба зареєструватися на сайті ДонорUA, заповнити свої дані та запланувати донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
«Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров», — йдеться у повідомлення.
Також можна ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Як відомо, по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Як відомом, від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%. Аби з першого разу здати кров та добре почуватися після процедури, слід правильно підготуватися до донації.