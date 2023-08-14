Миколаївська компанія «ПАЕК», яка спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур, диверсифікувала бізнес, розпочавши овочевий напрямок.

Компанія вже розпочала збір чергової культури — цукрової кукурудзи на 20 гектар, де виросло близько 1 мільйона качанів, повідомляє пресслужба компанії.

«На полях компанії дозріла сахарна кукурудза, результат професійної праці агрономів», — зазначив власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, вже четвертий рік поспіль компанія ПАЕК вирощує кавуни у Миколаївській області. Цього року збір урожаю розпочався уже 17 липня, середня врожайність — 60-70 т/га.

Водночас після збирання яменю частина площ у другий оборот були посіяні столовий буряк і морква та висаджена пекінська капуста. Навесні цього року «ПАЕК» відвів під овочі, переважно борщового набору, 300 гектарів.