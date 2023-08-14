Відповідальний по військовій частині побив бійця в одній з таких установ в Одеській області. Військового госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що 12 серпня ДБР отримало інформацію, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізували військового із забоями голови.



Працівники провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні. Він розповів, що тілесні ушкодження йому завдав відповідальний по військовій частині. Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.