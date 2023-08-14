Відповідальний по військовій частині побив бійця в одній з таких установ в Одеській області. Військового госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Відповідальний по військовій частині побив бійця в одній з таких установ в Одеській області. Військового госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.