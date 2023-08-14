В українських школах вводять курс з мінної безпеки. Предмет стане обов’язковим доповненням до шкільної програми.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Практикум з мінної безпеки розробляють МОН та ЮНІСЕФ.

Для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку.

Наразі вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків, адаптованими для початкової та середньої шкіл.

Для дітей експерти у співпраці з психологами розробили інтерактивні матеріали, які пояснюють правила безпечної поведінки на територіях, які можуть бути забруднені мінами.

Зокрема, для школярів підготували мультфільми і відео за участю пса Патрона та саперів, а також ігри.

Матеріали можна завантажити на сайті «Все про мінну безпеку» та в бібліотеці корисних матеріалів «Спільнотека».

У МОН наголошують, що приблизно 30% території України є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети.

За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, станом на 30 липня 2023 року від мін та інших вибухонебезпечних предметів вже постраждали 100 дітей.

Раніше, повідомлялось про те, що в українських школах запровадять обов’язкові уроки мінної безпеки.