Миколаївські рятувальники та лісники відпрацьовували навички з гасіння лісових пожеж на території Матвіївсько-Баловнянського лісового урочища.

Про це повідомляють «НикВести».

За тактичним задумом на території лісництва зайнявся хвойний настил. На гасіння пожежі залучено пожежний модуль лісників, чергове відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини. Для моніторингу ситуації з повітря працюють рятувальники з квадрокоптерами, один з них оснащений тепловізором. Також для оцінки ситуації та масштабів залучено квадроцикл.

— Коли надходить повідомлення про пожежу у лісі, то ми виїжджаємо первинно-тактичним підрозділом до місця пожежі. Прибуваємо на місце, оцінюємо площу займання також вводимо первинні сили та засоби. Якщо їх не вистачає ми викликаємо додаткову допомогу у вигляді ще однієї частини або квадроциклу та квадрокоптера для більшої розвідки пожежі. По прибуттю ми оцінюємо площу розповсюдження вогню та вводимо сили і засоби аби локалізувати пожежі, – розповідає рятівник.

Спільними зусиллями пожежу ліквідовано на мінімальній площі та не допущено переходу пожежі у верхову.

Нагадаємо, що протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.