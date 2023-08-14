Миколаївські рятувальники та лісники відпрацьовували навички з гасіння лісових пожеж на території Матвіївсько-Баловнянського лісового урочища.
Про це повідомляють «НикВести».
За тактичним задумом на території лісництва зайнявся хвойний настил. На гасіння пожежі залучено пожежний модуль лісників, чергове відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини. Для моніторингу ситуації з повітря працюють рятувальники з квадрокоптерами, один з них оснащений тепловізором. Також для оцінки ситуації та масштабів залучено квадроцикл.
— Коли надходить повідомлення про пожежу у лісі, то ми виїжджаємо первинно-тактичним підрозділом до місця пожежі. Прибуваємо на місце, оцінюємо площу займання також вводимо первинні сили та засоби. Якщо їх не вистачає ми викликаємо додаткову допомогу у вигляді ще однієї частини або квадроциклу та квадрокоптера для більшої розвідки пожежі. По прибуттю ми оцінюємо площу розповсюдження вогню та вводимо сили і засоби аби локалізувати пожежі, – розповідає рятівник.
Спільними зусиллями пожежу ліквідовано на мінімальній площі та не допущено переходу пожежі у верхову.
Нагадаємо, що протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Миколаївські рятувальники та лісники відпрацьовували навички з гасіння лісових пожеж на території Матвіївсько-Баловнянського лісового урочища.
Про це повідомляють «НикВести».
За тактичним задумом на території лісництва зайнявся хвойний настил. На гасіння пожежі залучено пожежний модуль лісників, чергове відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини. Для моніторингу ситуації з повітря працюють рятувальники з квадрокоптерами, один з них оснащений тепловізором. Також для оцінки ситуації та масштабів залучено квадроцикл.
— Коли надходить повідомлення про пожежу у лісі, то ми виїжджаємо первинно-тактичним підрозділом до місця пожежі. Прибуваємо на місце, оцінюємо площу займання також вводимо первинні сили та засоби. Якщо їх не вистачає ми викликаємо додаткову допомогу у вигляді ще однієї частини або квадроциклу та квадрокоптера для більшої розвідки пожежі. По прибуттю ми оцінюємо площу розповсюдження вогню та вводимо сили і засоби аби локалізувати пожежі, – розповідає рятівник.
Спільними зусиллями пожежу ліквідовано на мінімальній площі та не допущено переходу пожежі у верхову.
Нагадаємо, що протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.