Центр захисту тварин у Миколаєві просить про допомогу у підготовці до зимового періоду.

Про це Центр написав на своїй сторінці в Instagram.

Підприємству сьогодні необхідні дерев'яні палети для виготовлення собачих будок, а також сіно, що слугуватиме підстилкою в холодний період.

Охочі допомогти можуть звернутися до представників центру за номером: 0 (97) 364 75 96.

«‎Якщо хтось із вас може надати нам подібну допомогу, ми наші хвостики будемо дуже вдячні вам»‎, — написали зоозахисники.

Нагадаємо, щороку від нападу безпритульних собак у Миколаєві потерпали щонайменше декілька десятків людей. Кількість таких тварин на вулицях міста постійно зростала й у деякі роки сягала 7 тисяч. Через це постало питання регулювання їх кількості.

До розв’язання проблеми долучилася міжнародна благодійна організація з захисту тварин «Чотири лапи». Яким чином вона допомагає Миколаєву зменшувати кількість безпритульних тварин — читайте у статті «НикВести».