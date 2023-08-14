В понеділок, 14 серпня, у Миколаєві 8-річний хлопчик влаштував пожежу у багатоповерхівці.

Як повідомляють в ДСНС, через дитячі пустощі загорівся балкон однієї з квартир.

За словами сусідів, це вже не перший випадок, коли хлопчик бавиться з вогнем і влаштовує пожежі в будинку.

«‎На момент прибуття підрозділів ДСНС, хлопець вже знаходився на сходовій клітині, його життю нічого не загрожувало»‎, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники розповіли, що оперативно ліквідували займання на незначній площі та провели виховну бесіду з хлопчиком та його батьками.

Нагадаємо, протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.