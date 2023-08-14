В понеділок, 14 серпня, у Миколаєві 8-річний хлопчик влаштував пожежу у багатоповерхівці.
Як повідомляють в ДСНС, через дитячі пустощі загорівся балкон однієї з квартир.
За словами сусідів, це вже не перший випадок, коли хлопчик бавиться з вогнем і влаштовує пожежі в будинку.
«На момент прибуття підрозділів ДСНС, хлопець вже знаходився на сходовій клітині, його життю нічого не загрожувало», — йдеться в повідомленні.
Рятувальники розповіли, що оперативно ліквідували займання на незначній площі та провели виховну бесіду з хлопчиком та його батьками.
Нагадаємо, протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.
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В понеділок, 14 серпня, у Миколаєві 8-річний хлопчик влаштував пожежу у багатоповерхівці.
Як повідомляють в ДСНС, через дитячі пустощі загорівся балкон однієї з квартир.
За словами сусідів, це вже не перший випадок, коли хлопчик бавиться з вогнем і влаштовує пожежі в будинку.
«На момент прибуття підрозділів ДСНС, хлопець вже знаходився на сходовій клітині, його життю нічого не загрожувало», — йдеться в повідомленні.
Рятувальники розповіли, що оперативно ліквідували займання на незначній площі та провели виховну бесіду з хлопчиком та його батьками.
Нагадаємо, протягом доби, 13 серпня, на Миколаївщині рятувальники загасили дві пожежі на території приватних домоволодінь та ще сім на відкритих територіях.