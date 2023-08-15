Сьогодні, 15 серпня, з 9:00 буде змінено маршрут руху трамвая №1.

У «Миколаївелектротранс» повідомили, що виконуватимуть ремонтні роботи.

Тому на час виконання робіт службою колій, кінцева зупинка перенесена до «Будинку культури «Будівельників».

Комунальники зазначили, що про відновлення звичного маршруту повідомлять додатково.

Нагадаємо, у липня поточного року, на маршрут вийшов ще один тролейбус, закуплений в рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку. На лінію випустили тролейбус з бортовим номером №0032.