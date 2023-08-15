Втрати Росії у війні в Україні протягом понеділка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 тисячі 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.

Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 4313 (+7) од;

бойових броньованих машин — 8370 (+16) од;

артилерійських систем — 5128 (+29) од;

РСЗВ — 714 од.;

засоби ППО — 482 (+3) од;

літаків — 315 од;

гелікоптерів — 314 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4242 (+29);

крилаті ракети — 1387 (+8) од;

кораблі/катери — 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7584 (+22) од.;

спеціальна техніка — 769 (+3).

Раніше повідомлялося про влучання в табір російських загарбників у тимчасово захопленому селі Юр’ївка під Маріуполем. Налічують десятки постраждалих.