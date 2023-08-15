Втрати Росії у війні в Україні протягом понеділка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 тисячі 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.
Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося про влучання в табір російських загарбників у тимчасово захопленому селі Юр’ївка під Маріуполем. Налічують десятки постраждалих.
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Втрати Росії у війні в Україні протягом понеділка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 тисячі 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.
Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося про влучання в табір російських загарбників у тимчасово захопленому селі Юр’ївка під Маріуполем. Налічують десятки постраждалих.