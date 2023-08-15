Близько 4 години 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

У Львові росіяни влучили в дитячий майданчик поряд із житловим будинком. Пошкоджено понад 100 квартир.

У Дніпрі є приліт по спорткомплексу та промисловому підприємству.

Також було атаковано промислове підприємство та медустанова у Смілі Черкаської області. Пошкоджено тепло- та водопостачання.

У Луцьку влучили по промисловому підприємству. Троє людей загинуло.

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.