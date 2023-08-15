Близько 4 години 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
4 крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:
16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».
У Львові росіяни влучили в дитячий майданчик поряд із житловим будинком. Пошкоджено понад 100 квартир.
У Дніпрі є приліт по спорткомплексу та промисловому підприємству.
Також було атаковано промислове підприємство та медустанова у Смілі Черкаської області. Пошкоджено тепло- та водопостачання.
У Луцьку влучили по промисловому підприємству. Троє людей загинуло.
Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.
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Близько 4 години 15 серпня російські окупанти завдали удару по Україні 28 ракетами повітряного та морського базування, захисники знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
4 крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:
16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».
У Львові росіяни влучили в дитячий майданчик поряд із житловим будинком. Пошкоджено понад 100 квартир.
У Дніпрі є приліт по спорткомплексу та промисловому підприємству.
Також було атаковано промислове підприємство та медустанова у Смілі Черкаської області. Пошкоджено тепло- та водопостачання.
У Луцьку влучили по промисловому підприємству. Троє людей загинуло.
Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, росіяни обстріляли узбережжя Очакова із реактивних систем залпового вогню.