Підрозділи миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вже майже рік виконують бойові завдання на одному із найбільш гарячих напрямків Донецької області. Бійці розповіли про своє життя на «нулі».

Репортаж опублікували на YouTube-каналі Десантно-штурмових військ.

Десантники розповідають, що взимку їм вдалося вибити окупантів з позицій поблизу та змусити відійти далі. У посадках неподалік досі лежать тіла загиблих кадирівців і спецпризначенців.

— Тут вони зимували. Але ми їм спокою не давали, годували цинком, — говорить боєць з позивним «Баркас».

Проте час від часу окупанти знову підтягуються. Кожного місяця українським захисникам доводиться відбивати близько п’яти атак.

— Ми бачили «Ахмат», бачили мобіків. Бо ми ж за трофеями ходили. У них там були «Ахмат сила», ми шеврони забрали. Спецназ був. Вони були такі, навчені. Більшість була навчена. У нас в принципі підтримка є: у нас є міномети, гранатомети, є «Гради». Думаю, нам «великий брат» допоможе. Головне, щоб була мотивація. А вона є, бо ми на своїй землі, — розповідають захисники.

Разом з бійцями живуть кошенята та собаки.

— Собачка є собачка. Якщо він гавкає, то зрозуміло, що в тому напрямку щось коїться. Я знайшов його рік тому, такий карапуз був маленький. З нами живе, бойовий Патрончик. В нас багато було собак. Але вони перетворюються у «двохсотих», «трьохсотих», бо багато обстрілів. І кури були, гуси, — розповідає захисник.

Раніше миколаївські десантники показали, як знищують підбиту російську техніку, щоб окупанти не мали можливості евакуювати її на Донеччині.