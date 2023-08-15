Від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України триває робота над забезпеченням медичних закладів безперебійним електроживленням.

У Міністерстві охорони здоровʼя України повідомили, що кожен із генераторів спрацьовуватиме у разі аварійного відключення електрики та постачатиме напругу в мережу.

Вони зазначили, що у рамках підготовки до зими, українські медичні заклади мають понад чотири тисячі генераторів.

«Тож у разі надзвичайної ситуації та завдяки автономним джерелам живлення у закладах охорони здоров’я безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, яке рятуватиме життя пацієнтів», — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялось, Миколаїв отримав потужні дизель-генератори для потреб об’єктів критичної інфраструктури міста.