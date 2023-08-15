В Україні подружжю підприємців загрожує до восьми років ув’язнення за виготовлення бракованої партії боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Зазначається, що подружжя — колишній керівник та технічний директор двох приватних підприємств. За даними слідства, одне з підприємств отримало державне замовлення на виготовлення артилерійських снарядів. За це одержало попередню оплату в сумі понад 2,8 мільйонів гривень.

Однак підприємство закупило у іншого підприємства-субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов. У результаті Міністерство оборони України отримало партію боєприпасів, яка не допущена до застосування у ЗСУ.

«Обом учасникам шахрайської схеми процесуальним керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону погоджено повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років», — йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що мешканця Миколаївщини засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за допомогу окупантам у псевдореферендумі.

Також нагадаємо, на Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.

Раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень.

Також у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.