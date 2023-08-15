У системі електронного документообігу зʼявився законопроєкт про декриміналізацію порно в Україні.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Проєкт закону пропонує скасувати кримінальну відповідальність за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім:

Водночас покарання за порно з неповнолітніми та розповсюдження порнографії серед дітей, як ідеться в законопроєкті, має посилитися.

Законопроєкт не стосується сутенерства, втягнення в проституцію та торгівлі людьми, тому що це інші статті.

Над текстом документу робоча група працювала разом із правоохоронним комітетом, BRDO (Офіс ефективного регулювання), громадськими організаціями й держорганами.

У пояснювальний записці наводиться приклад, як Новосанжарський районний суд Полтавської області виніс вирок жінці, яка надіслала чоловіку через Telegram свої інтимні відео. Судово-мистецтвознавча експертиза вирішила, що відео належать до продукції порнографічного характеру. Жінку визнали винною у кримінальному правопорушенні, їй виписали штраф (вона пішла на угоду).

У записці пишуть, що під обвинувачення можуть потрапляти будь-які приватні інтимні фотографії чи домашні відео подружніх пар, якими вони хочуть поділитися на спеціальних сайтах. Автори законопроєкту вважають, що чинна редакція ККУ криміналізує те, що не загрожує суспільній небезпеці.

Також автори зазначають, що повна криміналізації порно призводить до юридичних колізій, зловживань правоохоронців і не відповідає суспільним настроям.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримані двоє чоловіків за розповсюдження дитячої порнографії. У них вдома знайшли жорсткі диски з забороненим контентом.