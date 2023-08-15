Головам правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, повідомили про підозру у справі про масштабні розкрадання палива з газотранспортної системи України.

Про це пише Офіс генерального прокурора та СБУ.

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення державного газу на мільярди гривень, у якій діяли посадовці «облгазів Фірташа». Посадові особи підконтрольних підприємств перераховували підконтрольним олігарху підприємствам кошти за «зайвий» газ, який фактично не було поставлено.

Тобто фактично відбувався крадіжка коштів держави, які виділялися на закупівлю газу для обігріву будинків українців. Збитки бюджету оцінюють у 18 мільярдів гривень.

Девʼятьом фігурантам, зокрема Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Пʼятеро з них переховуються за кордоном.

За матеріалами СБУ посадовцям оголосили підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем).